Izomsérülés miatt nem számíthat a szombati, Leicester City elleni bajnoki rangadón Fabinhóra Jürgen Klopp, a Premier League-ben címvédő Liverpool labdarúgócsapatának vezetőedzője.

A német szakember az együttes pénteki sajtótájékoztatóján arról nem beszélt, hogy a brazil játékos mikor térhet vissza. Fabinho kiválásával még nehezebb helyzetbe került Klopp, aki korábban Virgil van Dijkot, Joe Gomezt és Joel Matipot is elveszítette a hátsó alakzatból, ahol így - kényszerből - már eddig is egy középpályás, Jordan Henderson szerepelt Fabinho mellett.

