A labdarúgó Bajnokok Ligája tavalyi idényének negyeddöntőjében a Dortmund és a Manchester City lépett pályára egymás ellen.

Hétfői sajtóhírek szerint Haaland távozhat Dortmundból éppen a Manchester Cityhez.



Erling Haaland apja, Alf-Inge korábban már erősítette az angol csapatot, három éven keresztül játszott a manchesteri kékeknél.

Az ominózus BL mérkőzés előtt a kamera felvette, hogy miként edz a Borussia Dortmund norvég támadója, erling Haaland, illetve azt, ahogyan kisétál az Etihad Stadion gyepére.

Az első reakciója ez volt: Ez gyönyörű.

Erling Haaland's reaction to training in the Etihad Stadium last night pic.twitter.com/2B06jYUBMb