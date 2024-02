Alan Shearer a Premier League Productions-nek azt mondta, hogy az egyik legnagyobb különbség a két rivális csapat között, azaz, hogy a Manchester City-nek nincs oka aggódni, míg az Arsenal csapatán a tavalyi szezonból kiindulva komoly nyomás van.

„Az egyik héten egy csapat, amelyik talán nem ér el jó eredményt, akkor azt gondolod, hogy elszállt az esélyük. De azt hiszem, az egyetlen jó dolog a Manchester Cityvel kapcsolatban az Arsenalhoz képest, azaz, hogy ők már voltak ebben a helyzetben. Tudják, hogy nincs pánikra ok. Még ha nem is játszanak jól, akkor is megvan az a hitük, hogy kik és mik ők” – mondta.

„Szóval nincs pánik az ő szemszögükből nézve. Tudjuk, hogy mi történt az Arsenallal az elmúlt szezonban, szóval emiatt komoly nyomás alatt vannak. A Manchester Citynél tudják, hogy hogyan kell kezelni ezt a helyzetet" – emelte ki a fő különbséget.

A Premier League tabelláján 26 mérkőzés után a Liverpool áll az első helyen 60 ponttal, mögötte a második helyen áll a címvédő Manchester City 59 ponttal és a harmadik az Arsenal 58 ponttal.

A 2023/24-es bajnoki címért folyó versenyfutás a végletekig kiélezett, de az Ágyúsok magabiztosak lehetnek az esélyeiket illetően, miután karácsony után egy erős győzelmi sorozatot futottak.

