A legfrisseb hírek szerint az egyik ok, ami miatt Cristiano Ronaldo szeretné elhagyni a Manchester Unitedet az az, hogy a tavalyi szerződésében szerepelt egy a fizetését érintő záradék.



A portugál sztár egy éve tért vissza az Old Traffordra, ahol az előző szezonban 18 gólt szerzett, ezzel ő lett a csapat legeredményesebb játékosa. Ennek ellenére a klub nem került be a legjobb négybe és a Bajnokok Ligájában sem alkotott maradandót, így idén nem indulhat a legrangosabb európai kupasorozatban.



Az első hírek szerint Ronaldo emiatt szeretett volna másik csapatot keresni magának, most azonban a Times arról írt, hogy a játékost az bosszantotta fel igazán, hogy a szerződésében volt egy záradék, miszerint, ha a csapata nem végez az első négyben, akkor fizetése 25%-kal csökken. A sztár állítólag ennek ellenére nem hajlandó lemondani a neki járó összeg egy részéről, mivel úgy gondolja, nem rajta múlt a csapat sikertelensége.



Bár az ötszörös aranylabdás és ügynöke folyamatosan kereste a távozás lehetőségét, néhány nappal az átigazolási szezon zárulta előtt nagyon úgy tűnik, hogy senki nem lesz hajlandó leigazolni a portugált.

Borítókép: Mark Leech/Offside/Offside a Getty Images