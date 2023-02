A Manchester United legendája, Rio Ferdinand elárulta, hogy mi áll Marcus Rashford gólöröme mögött.



Marcus Rashford a világbajnokságot követően kirobbanó formában tért vissza klubjába, ahol 18 meccs alatt 17-szer talált be. A remeklő játékos minden gólja után a halántékához emeli a mutatóujját, ez a mozzanat pedig hamar a védjegyévé vált. A mozdulat mögötti jelentést sokan próbálták kitalálni. Többen úgy vélték, hogy a labdarúgó ezzel a mentális egészségére utal.



„Időnként küszködtem a mentális dolgokkal. Az elmúlt szezonban sokszor előfordult, hogy nem voltam megfelelő helyen” – nyilatkozta korábban Rashford.



Most a Manchester United egykori játékosa, Rio Ferdinand rántotta le a leplet arról, hogy valójában mit jelent a labdarúgó gólöröme.

A ma már a médiában dolgozó Ferdinand a United edzőkomplexumában járva beszélt Rashforddal, amiről a VIBE with Five című podcastjében beszélt.



„Ma elmentem Carringtonba, hogy interjút készítsek Brunóval (Fernandessel), de megtudtam Rashford gólörömének okát is.”



„Az ünneplése a mentalitását fejezi ki. Szép, nemde? Most a világon mindenki ezt csinálja, az összes fiatal gyerek, aki gólt rúg. Ez Rashford hatása” – fejtette ki.

Borítókép: Matthew Peters/Manchester United via Getty Images