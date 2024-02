Pep Guardiola arról beszélt, hogy Phil Fodennek milyen fontos szerepe volt a Manchester City utóbbi két hónapban mutatott jó teljesítményében.

A City zsinórban nyolc mérkőzést nyert meg az összes versenysorozatot figyelembe véve, kezdve a szaúd-arábiai FIFA Klubvilágbajnokságon aratott győzelmekkel. Foden mindegyik mérkőzésen kulcsszerepet játszott, gyakran központi pozícióban.

Guardiola azt mesélte: „Egy kicsit jobban érti a játékot. Van érzéke a gólszerzéshez, a gólpasszokhoz, a munkamorálhoz. Az ő korában nem tudom, hány meccset játszott, hány címet nyert már".

„Öt poszton is tud játszani. Ha a központi posztokon játszik, akkor ez a minőség megvan. Amikor szélen játszik, akkor is érezzük, hogy a szoros meccseken, amikor olyan kicsik a területek, akkor is tud valamit alkotni” – folytatta.

„Két meccset játszott a világbajnokságon, és azóta a hatása megkérdőjelezhetetlen. Phil mindig is jól játszott 16 éves kora óta, amikor rájöttünk, hogy különleges tehetsége van, de most már sok gólt és gólpasszt is ad" – dicsérte játékosát a City menedzsere.

A Manchester City fontos mérkőzésre készül a Brentford ellen idegenben, hiszen az elmúlt három összecsapásukból kettőt elveszítettek Guardiola játékosai, miközben fontos lenne számukra, hogy zárkózzanak a Liverpool-Arsenal kettősére.

Borítókép: Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images