Erik ten Hag a következő szezonra szeretné megerősíteni a csapatát, amihez hat játékost szemelt ki magának.



A holland tréner 2022 nyarán vette át a manchesteri csapat irányítását, de már sikerült megszereznie első trófeáját, miután a Vörös Ördögök a Ligakupa döntőjében 2-0-ra legyőzték a Newcastle-t. A szakember ezzel már egy sikert már elkönyvelhetett, de nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a Manchester United még az FA-kupában, az Európa Ligában és a Premier League-ben is esélyes lehet a végső győzelemre. A remek teljesítmény ellenére Ten Hag tudja, hogy további játékosokra lesz szüksége, ha klubja továbbra is szeretne az élcsapatok névsorába tartozni.



A Manchester Evening News arról számolt be, hogy a szakember hat játékost szemelt ki magának, melyből kettőt mindenképp szeretne megszerezni.



A cikk szerint a listára felkerült, Mohammed Kudus, Goncalo Ramos, Victor Osimhen, Harry Kane, Frenkie de Jong és Jude Bellingham.



A felsorolt játékosok közül utóbbi kettő leigazolása tűnik a legvalószínűbbnek. Míg Frenkie de Jongot a nehéz pénzügyi helyzete miatt valószínűleg kénytelen lesz eladni a Barcelona, addig Bellingham saját maga dönthet a Borussia Dortmundtól való távozás mellett, saját fejlődésének érdekében.

Borítókép: Matthew Peters/Manchester United via Getty Images