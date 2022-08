A Manchester United egykori játékosa, Patrice Evra nem lepődött meg a klub borzalmas szezonkezdetén.



A Manchester United számára rémálomba illően kezdődött az idény. A Vörös Ördögök először a Brigthontól, majd a Brentfordtól szenvedtek megalázó vereséget. A csapatra a harmadik körben ráadásul a Liverpool vár, akik ellen feltehetően szintén nem lesz könnyű dolga.

Patrice Evra úgy érzi, a sikertelen szezonkezdet annak köszönhető, hogy néhány játékos nem tiszteli a címert, ráadásul közülük többen becsapták ten Hagot.



„Deja vu-m van és nem vagyok meglepve. Ugyanazokat a játékosokat látom, nincs önbizalmuk, és azt hiszem, túlságosan elragadtattuk magunkat az előszezont követően" – mondta a Goal.com szerint.

„A bajnokság kezdetén a dolgok teljesen másképp alakulnak. Néha jobban szeretem, ha egy előszezon rosszul sikerül, mert az azt jelenti, hogy keményen kell dolgozni. Amennyiben túl éles vagy az előszezonban, és jól nézel ki, az azt jelenti, hogy nem dolgozol elég keményen.”

„Ten Hagot is hibáztatom. Őt is becsapták azok a játékosok, ugyanúgy, ahogy más edzőket is becsaptak. Az előszezonban olyan jól ment nekik, és izgatott volt, hogy még jobbá tegye őket, de nem. Pszichológiailag összetörtek."

„Ha nem harcolnak tovább, az azért van, mert azok a játékosok nem akarnak ott lenni, és nem tisztelik a címert. Lássunk tisztán. A Brentford 4-0-ra vezetett 35 perc után. Amikor láttam, nem lepődtem meg, és ez a legrosszabb. Mit vártunk, miután ugyanazt a középpályát, ugyanazt a csapatot láttuk, mire számítottunk?”

"Nem tudom, hogy Ten Hag más játékosokat akart-e. Nem tudom, hogy meg akart-e szabadulni néhány emberétől, de biztos, hogy nem tudott, mert túl magas volt a fizetésük. Ezért haragszom a játékosokra, mert ez rajtuk múlik” – zárta szavait.

Borítókép: Jonathan Moscrop/Getty Images