Teden Mengi a nyáron vált létszámfelettivé, miután Erik ten Hag közölte, hogy nem számol vele az első csapatnál.



A játékos a ligaújonc Luton csapatához igazolt át, szombaton pedig új csapatával épp a Manchester United otthonában vendégszerepeltek.

A védő egy vicces kis baklövés áldozata lett, ugyanis megszokásból közlekedett a folyosón, és lendületből a hazai öltöző felé indult el.

Az ajtóban vette észre, hogy valami nem stimmel, egy nagy nevetéssel korrigált is, és átment a vendégeknek fenntartott helységbe.

Teden Mengi's awkward Old Trafford blunder ahead of Manchester United vs Luton Townhttps://t.co/dojdDm5Ypg#MUFC #ManUtd pic.twitter.com/tHWQoJH291