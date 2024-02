Az Arsenal a legutóbbi mérkőzésen a Liverpool ellen aratott fontos, 3-1-es győzelemmel tette még szorosabbá a 2023/24-es Premier League bajnoki címért folyó versenyt.

Az Ágyúsok jelenleg a harmadik helyen állnak, de ugyanannyi pontjuk van, mint a címvédő Manchester Citynek (akiknek viszont egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak), és mindössze két ponttal vannak lemaradva a listavezető Liverpooltól.

Mivel még 15 mérkőzés van hátra, így bármi megtörténhet, és az Arsenalnak arra kell koncentrálnia, hogy minden hátralévő meccsét megnyerje, hogy megszerezze a bajnoki címet.

Íme, hogyan viszonyul az Ágyúsok következő öt mérkőzése a másik kettő riválishoz képest, miközben a bajnoki küzdelem egyre jobban felpörög.

Az Arsenal következő öt Premier League mérkőzése:

West Ham (idegenben) - február 11.

Burnley (idegenben) - február 17.

Newcastle United (otthon) - február 24.

Sheffield United (idegenben) - március 4.

Brentford (otthon) - március 9.

A Liverpool következő öt Premier League mérkőzése

Burnley (otthon) - február 10.

Brentford (idegenben) - február 17.

Luton Town (otthon) - február 21.

Nottingham Forest (idegenben) - március 2.

Manchester City (otthon) - március 10.

A Manchester City következő öt Premier League mérkőzése

Everton (otthon) - február 10.

Chelsea (otthon) - február 17.

Brentford (otthon) - február 20.

Bournemouth (idegenben) - február 24.

Manchester United (otthon) - március 3.



Utoljára 10 évvel ezelőtt fordult elő, hogy a Premier League első öt helyezettjét hét vagy annál kevesebb pont választotta el egymástól, a bajnokság ezen időszakában.

We’re having one of the tightest title races in years!



The last time the top five was separated by seven points or fewer this late in the campaign was 10 seasons ago