A címvédő Liverpool FC 1-1-es döntetlent játszott Brightonban az angol labdarúgó-bajnokság tizedik fordulójának szombati játéknapján.

Az otthon továbbra is nyeretlen hazaiak a huszadik percben kihagytak egy büntetőt, majd még az első félidőben a liverpooli Mohamed Szalah gólját nem adta meg a játékvezető les miatt, videós elemzést követően.

