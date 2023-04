Álomszerűen kezdődött a Manchester United vendégjátéka a Tottenham Hotspur ellen, amikor a hetedik percben Jadon Sancho góljával megszerezték a vezetést, és még a félidő előtt növelni tudták az előnyüket Marcus Rashford révén.

A második félidőben azonban ez is kevésnek bizonyult, és a 2-2-es döntetlen után Erik ten Hag bosszúsan nyugtázta az eseményeket.

„Nem voltunk túl jók a 90 perc alatt. Nem blokkoltuk a beadásaikat, lövéseiket, nem adtunk bele mindent. Túl könnyű gólokat adtunk a Tottenhamnek.”

„Nem látom briliánsnak az első félidőnket. Látható volt, mi készül, a cserékkel igyekeztem belenyúlni a meccsbe, de már túl késő volt.”

