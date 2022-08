A 90min.com számolt be róla, hogy a Manchester United edzője még legalább öt poszton szeretné megerősíteni elég foghíjas keretét.

A Vörös Ördögök a nyáron mindössze 3 játékost tudtak szerződtetni eddig, ez pedig a rajongók és a tréner frusztrációját is kiváltotta.

A Manchester United első két meccsét elveszette, a pályán enervált és tébláboló játékosokat láthattak a nézők. A klub a tabella végén kullog, így még a vak is látja, hogy további erősítésekre van szükség.

A várható érkezők mellett a portál várható távozókról is ír, úgy fest tehát, hogy a holland nem bánná ha pár alulteljesítő embere elhagyná a hajót.

A United továbbra is üldözi Frenkie De Jongot és habár helyzetük elég kilátástalannak tűnik, ők bíznak a holland érkezésében. Alternatívaként felmerült Casemiro is, mint érkező, ám erre még kisebb esély mutatkozik, ugyanis a brazil kulcsembernek számít a Real Madridban.

Tervben van még Manchesterben egy másik középpályás leigazolása is, itt Adrien Rabiot az elsődleges célpont, a csapatok már meg is állapodtak, azonban a játékos fizetési igényével nincs kibékülve a Manchester.

Cristiano Ronaldo helyzete továbbra is bizonytalan, ez pedig szükségessé teszi, hogy a vörösök csatárpozícióban is monitorozzák a piacot. Itt Mattheus Cunha érkezéséről hallani, illetve Jamie Vardy neve is a listán van.

Szélsőt is szeretne igazolni ten Hag, itt korábban Anthony volt a legfőbb jelölt az Ajaxból, ám ő kikosarazta a klubot. Cody Gakpo a PSV-ből és Neto a Wolvesból szintén opciók, itt egyelőre a hírek szerint hivatalos kapcsolatfelvétel még nem történt.

Utolsó posztként a jobbhátvédet jelölte meg a portál, itt Wan-Bissaka és Dalot áll a holland mester rendelkezésére, azonban előbbivel nem számol ten Hag, utóbbi pedig szintén nem volt meggyőző az eddigi meccseken. A United a hírek szerint ide Sergino Destet szeretné elhozni, vagy a Celtic játékosát, Josip Juranovicot.

Manchester United are considering signing Barcelona right-back Sergiño Dest for €20M.



Dest worked with Ten Hag at Ajax before his move to Spain.



(Source: @talkSPORT) pic.twitter.com/i8x7e0XByP