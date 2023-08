Megérkezett Manchesterbe a várva várt csatár, és habár nem Harry Kane vagy Victor Osimhen a neve, a vörös ördögök fanatikusai remélik, legalább akkora sikersztori lesz az övé is, mint klasszis kollégáié. Rasmus Hojlund kapcsán egy valami már most is biztos: menedzsere, Erik ten Hag teljes vállszélességgel mellette áll, így ha csak a belé vetett bizalom kérdése jönnek-e a gólok, nincs is több megválaszolandó.

„ő egy igazi támadójátékos. Jó érzéke van a gólokhoz, remekül presszingel, és fizikailag is rendben van” – kezdte a holland.

„Úgy vélem a csapategyensúlyt figyelembe véve szükségünk volt rá Rashford mellé, még egy labdarúgó, aki határozott és gólokat tud lőni. Csak ez jár a fejében – gólokat akar szerezni.”

„Szerintem hatalmas potenciál van benne. És most leginkább rajta múlik, hogy felfedezze ezt és mi támogatjuk majd, minden edző, a csapat, ami egy ilyen típusra várt, mint ő. Befogadják majd az öltözőben és a pályán, segíteni fogják őt.”

Hojlund egyelőre kisebb sérüléssel bajlódik, így a Manchester United menedzsere hozzátette, hogy néhány hétre mindenképp szüksége lesz, amíg felveszi a ritmust és fizikailag is visszanyeri az állóképességét.

