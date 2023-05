Sok tinit láttunk már berobbanni a topbajnokságok egyikébe, de csak keveseknek sikerült igazán fényes karriert befutniuk. Manchesterben abban bíznak, hogy Alejandro Garnacho üdítő kivétel lehet, aki nemrég szerződést hosszabbított a vörös ördögökkel.

Főnöke azonban máris figyelmeztette, innentől egy új kezdettel néz szembe, ami új kihívásokat is tartogat majd.

„Mindenekelőtt, ez egy elismerés, egyfajta jutalom, ami azt bizonyítja, hogy nem csak tehetsége, de tudása is van ahhoz, hogy megtegye az utolsó lépést. Most egy új kezdet következik, mert az elvárások és az igények is magasabbak lesznek vele szemben.”

A holland erős karakterként jellemezte 49-esét, akit mindenben támogatnak.

„A saját útját járja, erős karakter, ezért van itt most és tart ott a karrierjében, ahol. Mostantól még többet kell majd dolgoznia, de ez egy édes teher számára, amiért elérte. A kezdőtizenegyért kell küzdenie. Minden pillanat ugyanarról szól: át kell lépned a határokat és állandó jelleggel a következő szintre kerülnöd – vele vagyunk és támogatjuk mindenben, de végső soron neki kell megcsinálnia.”

A 18 éves ifjonc új szerződése 2028-ig érvényes, idén eddig 32 összecsapáson öt gólt és hat gólpasszt hozott össze.

Borítókép: Getty Images / Manchester United - Matthew Peters