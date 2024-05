Erik ten Hagra rájár a rúd. Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Manchester Unitedet irányító holland szakvezető igen nehéz szezont produkált az MU-val, hiszen a Bajnokok Ligájából még a csoportkörből sem sikerült kivívni a továbbjutást, a Premier League-ben egyre kilátástalanabb a helyzet, s ugyan az FA-kupa döntőjébe bejutott a manchesteri együttes, ten Hag felé a bizalom egyre inkább kezd megfogyatkozni.

Nem véletlenül, hiszen a Vörös Ördögök hétfőn 4-0-ás vereséget szenvedtek a Crystal Palace ellenében, ráadásul a londoni együttes történetük során először győzte le oda-vissza a Manchester Unitedet. A holland szakvezető viszont még mindig bizakodó, minden kritika ellenére is, ezúttal arról kérdezték, mit szól ahhoz, hogy egyre többen a kirúgását követelik a klub háza táján.

Erik ten Hag on people asking for him to be sacked: “I see some comments... either they don’t have any knowledge of football or they don't have any knowledge about managing a football team”.



“I think there are many people who see the problems and they are patient”. pic.twitter.com/EGZB2eQ7jF