Enzo Fernandez nemrég csatlakozott a Chelsea-hez, és rögtön talált egy játékost a ligában, akitől szívesen tanul.

Ez a játékos nem más, mint Declan Rice, a West Ham válogatott középpályása.

„Igyekszem minél több focit nézni és tanulni különböző játékosoktól. Például nagyon sokat nézem Declan Rice-t, ő egy olyan játékos, akit nagyon kedvelek és akitől igyekszem ellesni pár dolgot.”

Fernandez rekordnak számító összegért, 107 millió fontért igazolt a Chelsea-hez, szerződése pedig 8,5 évre szól.

