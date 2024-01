Kevin De Bruyne nemrég tért vissza sérüléséből, ami hatalmas lökést adott a Manchester City idei reményeinek a szezon hátralévő részére.

A 32 éves játékos augusztusban, a City Burnley elleni Premier League győzelmének alkalmával szenvedett combizomsérülést, ami miatt egészen januárig nem léphetett pályára.

Miután ebben a hónapban visszatért az élvonalba, a belga gólt és egy gólpasszt is szerzett a Newcastle United ellen idegenben megnyert mérkőzésen, amivel Pep Guardiola csapatának hatalmas lendületet adott a szezon második felére nézve, mivel a City célja a Premier League, a Bajnokok Ligája és az FA-kupa koronájának megtartása.

A City természetesen szeretné, ha De Bruyne minél tovább a klubnál maradna, hiszen mióta 2015-ben 55 millió fontért a Wolfsburgtól megérkezett a klubhoz, a támadó középpályás a klub egyik legnagyobb játékosaként vonult be a történelembe.

A középpályás visszatérésekor Guardiola így nyilatkozott: „Kevin egy legenda. Szeretik őt az embereink, és remélhetőleg az utolsó hónapokban segíthet nekünk abban, hogy harcban legyünk a végéig.”

„Olyan játékosokra van szükségünk, mint Kevin. Szükségünk van rá, hogy valami különlegeset csináljon a szezon utolsó harmadában. Ez nem taktikai képesség, hanem tehetség” – folytatta.

Jelenlegi szerződése a Citynél 2025 nyarán jár le, ami azt jelenti, hogy alig 18 hónap van hátra a szerződéséből az angol klubnál.

Kevin De Bruyne insane mentality he is so back! pic.twitter.com/wweH3MBQ9L