Az Everton labdarúgócsapatában folytatja pályafutását a brazil válogatott Allan.

A BBC angol lap értesülése szerint a liverpooli klub 25 millió fontot (9,9 milliárd forintot) utal majd át a középpályás játékjogáért a Napolinak, amelyhez korábban 2023 nyaráig kötelezte el magát Allan.



A 29 éves, nyolcszoros válogatott futballista Nápolyban - ahol 2015 óta játszik - már dolgozott együtt az Everton jelenlegi vezetőedzőjével, Carlo Ancelottival, akinek nyári kívánságlistáján ő volt az elsőszámú célpont. Allan az elmúlt szezonban 33 tétmérkőzésen lépett pályára a Napoliban.



James Rodríguez is Ancelotti kiszemeltjei közt van.



Az olasz szakember az átigazolási szezonban csapata középpályáját szeretné megerősíteni, felfrissíteni, kiszemeltjei közé tartozik másik volt játékosa, James Rodríguez is. Ancelotti a Real Madrid kolumbiai labdarúgójával korábban a spanyol klub mellett rövid ideig a Bayern Münchennél is együtt dolgozhatott. A BBC információja szerint az Everton már tárgyalásokat folytat a Real Madriddal James Rodríguez szerződtetéséről.

