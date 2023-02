A Manchester United jelenlegi tulajdonosi köre megválna a klubtól, az érdeklődők közt pedig feltűnt a Tesla és a Twitter tulajdonosa, Elon Musk is.

A Glazer család novemberben közölte a világgal, hogy szeretnének megválni a klubtól, nem sokkal ezután Musk egy Twitter-bejegyzésben azt írta, megveszi a klubot.

