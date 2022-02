Az angol labdarúgó-bajnokságban negyedik helyen álló Manchester United kölcsönadta az Evertonnak holland válogatott játékosát, Donny van de Beeket.

Az MU hétfőn jelentette be, hogy a 24 éves középpályás az idény hátralévő részét a liverpooli klubnál tölti majd. A 19-szeres válogatott Van de Beek 2020-ban 35 millió fontért érkezett Manchesterbe, de kevés játéklehetőséghez jutott az előző vezetőedző, Ole Gunnar Solksjaer, valamint a mostani tréner, Ralf Rangnick irányítása alatt is. A holland futballista érkezése óta csupán négy mérkőzésen volt a United kezdő tizenegyének tagja.

| “Now I can say I am an Everton player, I am really happy and can’t wait to help the team."



Time to hear from new Blue @Donny_beek6!