Történelmi magasságokban járt az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Arsenal a 2023/24-es idényben, ám ez sem volt elegendő a Premier League bajnoki címéhez, amely zsinórban negyedjére a Manchester Cityé lett. Az Ágyúsok mérkőzésein volt átlagosan a legtöbb néző a szezon során, valamint ők kapták a tv-s jogdíjakból is a legtöbb pénzt. Az ezüstérem 174,7 millió fontot ért, csupán 200 ezer fonttal kevesebbet, mint az aranyérem, a Bajnokok Ligájában elért negyeddöntővel pedig közel 80 millió font ütötte a markukat. Az Arsenalnál ráadásul idén 25-re nőtt a szponzorok száma, ami rekordmennyiség, s ez további anyagi lehetőségeket teremt Mikel Arteta együttesének. Továbbá több játékos szerződése is lejár a nyáron, olyanoké mint Elneny vagy Cédric, illetve más labdarúgókon is szeretne túladni a csapat.

| At the end of the 2023/24 season, Arsenal is expected to earn £253.7 million from the Premier League and Champions League!!!



Of which, £174.7 million is the amount earned from Arsenal's second place in the Premier League - only £200,000 less than champion Man City. We… pic.twitter.com/ToAZswUjLa