A Liverpool a Klopp-éra alatt számos rendkívüli igazolással büszkélkedhet, gondoljunk csak Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Alisson vagy Sadio Mané esetére.



Természetesen olyan üzletek is adódtak, amelyek nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, itt stílszerű azzal a Naby Keitát példának hozni, akit 52 millió fontért szerződtettek, de most fű alatt, ingyen távozott a klubtól.

A Liverpool Klopp érkezése óta igyekszik a fiatal tehetségekre is nagyobb hangsúlyt fektetni, több nagy reménység is érkezett a klubhoz, példának okáért Fabio Carvalho, Harvey Elliott vagy Stefan Bajcetic.

Itt is történtek ugyanakkor „balesetek”. Még 2018-ban a Liverpool szerződtette az U20-as dél-amerikai bajnokság nagy felfedezettjét, a kolumbiai Anderson Arroyót, a Fortalezától.

Nem csoda, hogy nem hallottunk róla ezidáig, hiszen egy percet sem játszott a klubban. Többször is kölcsönadták a mára már 23 éves játékost, idén az Alaves színeit erősítette, ahol 22 meccsen lépett pályára.

Érdekesség, hogy a Liverpool tavaly nyáron jónak látta, hogy a játékosnak új, 2025-ig szóló szerződést adjanak, ezt pedig a kolumbiai természetesen nevetve aláírt.

A játékpercek hiányához az is hozzájárulhat, hogy a játékosnak nem sikerült annyi tapasztalatot szereznie az évek alatt, hogy az elegendő legyen egy brit munkavállalási engedélyhez.

Fotó: sportbible.com