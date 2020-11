Életbevágóan fontos az alacsonyabb osztályokban szereplő angol labdarúgócsapatoknak, hogy a brit kormány hétfőn bejelentett döntése szerint jövő szerdától - korlátozott számban - visszatérhetnek a nézők a szabadtéri sporteseményekre.

Erről Rick Parry, az Angol Labdarúgó Liga (EFL) elnöke beszélt kedden, kiemelve, hogy ezek a kis klubok óriási bevételkieséssel szembesültek a korlátozó intézkedések és a mérkőzések zárt kapussá tétele miatt.



(Kép: Joe Giddens/PA Images via Getty Images)



Az alacsonyabb kockázatú területeken legfeljebb 4000, a vírus terjedése szempontjából veszélyeztetettebb térségekben pedig maximum 2000 néző lehet jelen, ez pedig az EFL számára is megkönnyebbülés Parry szerint.



"Egy ideje szerettük volna már ezt elérni, a harmadik és negyedik osztályban ezek a számok nagyon jelentősek, és nem csak a pénz szempontjából. A hangulat is visszaköltözik a futballpályákra, de egy negyedik ligás szinten a 4000 néző életmentő is lehet az egyesület számára" - nyilatkozta Parry a BBC rádiónak.



(Kép: Catherine Ivill/Getty Images)



Az EFL elnöke azt is elárulta, a jövő keddre tervezett mérkőzések közül megpróbálnak minél többet áthelyezni szerdára, hogy azokon már jelen lehessenek a szurkolók, ehhez azonban még számos engedélyt be kell szerezniük.

