A Fenway Sport Group úgy döntött, eladná az angol sztárklubot, a Liverpoolt.

A befektetőcsoport 2010 óta tulajdonolja a Mersey-parti gárdát, a klub pedig jelentős fejlődésen ment keresztül ezidő alatt. Jürgen Klopp vezetésével Premier League-t és Bajnokok Ligáját is nyertek.

Úgy látszik azonban, hogy ez sem volt elég megtartóerő, ugyanis a jóhírű Athletic szerint a tulajdonosi kör kész megválni a klubtól.

A fotbolltransfers.com elmondása szerint a Fenway Group már korábban eladta a klub 11 százalékát.

Az év elején a Chelsea is tulajdonost váltott, ott 4,25 milliárd euró volt az eladási ár, a hírek szerint pedig a ’Pool esetében is hasonló lehet az összeg.

EXCLUSIVE: Liverpool have been put up for sale by Fenway Sports Group. Sale deck has been produced for interested parties. Goldman Sachs + Morgan Stanley assisting evaluation process. Unclear if deal gets done but FSG inviting offers @TheAthleticFC #LFC https://t.co/hdmPKeb1ec