A gyengén rajtoló Manchester United kapcsán nemrég arról írt a holland és az angol sajtó, hogy készek megválni Erik Ten Hag vezetőedzőtől, akinek Rotterdamból érkezne az utódja. Azóta változott a helyzet, legalábbis a 90min.com szerint.

Az előző két mérkőzését megnyerte a United, Ten Hag pedig arra készülhet, hogy a kontraktusa meghosszabbításáról egyeztetne vele a klub. A jelenlegi szerződés 2025 júliusáig szól, további egy év opcióval, a szokás pedig az, hogy 18 hónappal a lejárat előtt ülnek le újratárgyalni.

Richard Arnold vezérigazgató a kinevezése óta autonómiát kapott a csapat körüli folyamatok felett, ő pedig igyekszik a szokásos módon eljárni a játékosok és a személyzet szerződéshosszabbításai tekintetében. Marcus Rashford a nyáron új hosszú távú szerződést írt alá, az angol lapnál pedig úgy tudják, Ten Hag lesz a következő.

A vezetés ugyanis nagyon elégedett a trénerrel, továbbra is teljes mértékben támogatják őt - még a közelmúltbeli nehéz eredmények és a pályán kívüli problémák ellenére is. Úgy vélik, hogy Ten Hag továbbra is a megfelelő ember a United kispadjára, és nemrégiben a menedzser és Jadon Sancho közötti összetűzés során is kifejezték támogatásukat az 53 éves szakember mellett.

Ten Hag nemrég nyilvánosan elismerte, hogy a klub arra kérte, „állítsa fel és ellenőrizze a szabályokat”, mert az érkezése előtt „nem volt jó kultúra”.

Borítókép: Lewis Storey/Getty Images