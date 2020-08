Az FA Community Shielden a Liverpool és az Arsenal találkozott egymással.



A találkozót a Liverpool kezdte jobban de Aubameyang óriási góllal szerzett vezetést az Arsenalnak, előnyét pedig a szünetig megtartotta.







A második félidőben a Liverpool többször is próbálkozott, végül Minamino góljával egyenlíteni is tudtak. Mivel a találkozón több gól már nem esett, következhetett a büntetőpárbaj, ahol az Arsenal játékosai voltak hidegvérűbbek, így Mikel Arteta csapata az FA kupa után ezt a trófeát is begyűjtötte.



A végeredmény Liverpool-Arsenal 1-1 büntetőkkel 4-5.







Borítókép: Justin Tallis/ pool via Getty Images