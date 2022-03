A Liverpool 2-0-ra nyert az Arsenal otthonában az angol labdarúgó-bajnokság 27. fordulójából szerdára halasztott mérkőzésen.

Az Arsenal veretlenségi sorozata hat bajnoki meccs után véget ért, a Liverpool veretlenségi szériája viszont immár tíz találkozó óta tart a Premier League-ben. Jürgen Klopp együttese egymást követően kilencedik bajnokiját nyerte meg, legutóbbi négy fellépésén még gólt sem kapott, sikerének köszönhetően pedig egy pontra megközelítette a címvédő és listavezető Manchester Cityt. Kilencedik góljával a - második találatot jegyző - brazil Roberto Firmino lett a Liverpool történetének legeredményesebb játékosa az Arsenal ellen az angol élvonalban.

