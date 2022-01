Jürgen Klopp nem mindennapi módját választotta, hogy megköszönje a szurkolók támogatását.



A Liverpool 3-1-re győzött a Crystal Palace ellen, és mivel az éllovas Manchester City csak egy döntetlent hozott össze a Southamptonnal, a Vörösök 9 pontra csökkentették a listavezetővel szembeni hátrányukat.

A csapat Virgil van Dijk, Alex Oxlade-Chamberlain és Fabinho góljainak köszönhetően győzött, azonban nem lehettek maradéktalanul elégedettek, mivel a második félidőben a Palace keményen küzdött, és a Vörösöknek végül egy vitatható büntetővel sikerült növelni az előnyüket amivel bebiztosították a győzelmüket.



"Megmutatta (a mérkőzés), milyen őrülten jók tudunk lenni, és milyen rosszak is vagyunk!" – értékelte a látottakat a Jürgen Klopp a BBC Sportnak a mérkőzést követően.



„Harmincöt percig kiemelkedőek voltunk. Nagyon élesnek tűntünk és készen álltunk a kis helyeken való játékra, majd két-három hanyag passz miatt a Palace visszatért és nem kezdtünk jól a második félidőben. Megvoltak a pillanataink, de nem mi irányítottunk tovább” – fejtette ki részletesebben a véleményét a meccsről.



Bár Klopp nyilatkozatából kitűnik, hogy nem volt teljesen elégedett, a győzelemnek és a Manchester Cityhez való közelítésnek nagyon örült, ezt pedig szerette volna megosztani a rajongókkal is. Az interneten kering egy felvétel, amin jól látszik, hogy az edző kezében néhány üveg sörrel leszáll a csapat buszáról és megkínálja a szurkolókat.

Jurgen Klopp passing beers to fans after the game pic.twitter.com/5v0C8WiEx3