A német tréner a Brighton elleni meccset megelőző sajtóeseményen beszélt erről.

„Az én nézőpontom szerint könnyű a választás. Bármelyik csapatot irányítanám jelenleg, leigazolnám Trent Alexander-Arnoldot, mert kivételes játékos.”

Klopp minden bizonnyal játékosa önbizalmát is szerette volna növelni ezzel a nyilatkozattal, ugyanis TAA-t kihagyta Southgate az angolok keretéből, illetve a sajtóban is sok negatív kritikát kapott az utóbbi időben.

"Do you really want to open that box?!"



Jurgen Klopp says he would sign "exceptional" Trent Alexander-Arnold for any club he was managing. pic.twitter.com/8VwxPTYd4m