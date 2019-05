Harry Kane szerint ha csapatával, a Tottenham Hotspurrel szombaton megnyernék a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjét a Liverpool ellen, az a vezetőedzőjük, Mauricio Pochettino nagy tervének csúcspontját jelentené. Pochettino pontosan öt éve, 2014 májusában vette át az észak-londoni gárda irányítását, abban a szezonban a Spurs a hatodik helyen végzett a Premier League-ben, és már hosszú évek óta a két nagy fővárosi rivális, az Arsenal és a Chelsea árnyékában játszott. Kane tízéves kora óta a Tottenham játékosa és Pochettino alatt lett belőle Európa-hírű csatár, az argentin mester irányítása óta minden szezonban ő a házi gólkirály, a csapat pedig ma már olyan erőt képvisel, hogy otthon és a kontinensen is számolni kell vele. (Photo by Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

"Amikor átvette az együttest, volt egy terve, hogy Európa egyik legjobb csapatává váljunk - mondta edzőjéről Kane. - Most pedig alig pár nap választ el bennünket a kontinens és a klub történetének legfontosabb meccsétől. Fantasztikus munkát végzett, nagyszerű menedzser."

A Tottenham az utóbbi négy idényben mindannyiszor az első négy között zárt az angol bajnokságban, idén beköltözött új stadionjába - amelynek becsült költsége mintegy egymilliárd font - és egy sikerre van attól, hogy BL-győztesnek mondhassa magát.

Kane szerint felemelkedésük kulcsa az, hogy vakon követik Pochettinót.

"Minden játékos játszani és harcolni akar, és mindent megtenni érte. Ezeket az alapokat fektette le - utalt vezetőedzőjükre a válogatott támadó. - Most meg lehet nézni, hol tartunk, az edzőközpont, a stadion, készülünk a BL döntőjére. Ez volt a terv, most pedig az, hogy megnyerjük a finálét, utána pedig még több trófeát gyűjtsünk. A jövő szombaton kezdődik." Harry Kane sérülés miatt nem lehetett ott a Manchester City elleni negyeddöntő visszavágóján, majd az Ajax Amsterdam elleni elődöntős párharc két mérkőzésén sem, mostanra azonban felépült és teljes értékű edzésmunkát végez. Mint mondja, szeretne szerepet kapni a madridi döntőben, akár kezdőként, akár csereként.