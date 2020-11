A Manchester United labdarúgócsapata sérülés miatt egy hónapig nem számíthat balhátvédjére, Luke Shaw-ra.

A Premier League 14. helyén álló csapat honlapja szerint az angol válogatott védő szombaton az Everton ellen 3-1-re megnyert bajnokin térdsérülést szenvedett, az elvégzett vizsgálatok szerint pedig hosszabb pihenőre kényszerül.

We're all wishing you a speedy recovery, @LukeShaw23! #MUFC