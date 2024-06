Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Manchester Unitednél az egyik legfontosabb kérdés jelenleg, hogy Erik ten Hag lesz-e a csapat menedzsere a következő idényben is vagy sem. Ez, ha minden igaz, az elkövetkező napokban eldől majd, miután tárgyalt a vezetőséggel. A klubnak nem is nagyon van ideje várakozni, hiszen az edző igényeinek megfelelően kell szabni az átigazolásokat, s amíg az első kérdés nem dőlt el, addig a piacon sem tud igazán mozgolódni az MU.

