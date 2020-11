Edzésen sérült meg Lucas Digne, az Everton francia válogatott labdarúgóját műteni is kell.

A liverpooli klub honlapján csütörtökön közölte, hogy az együttes USM Finch Farm edzőközpontjában Digne a héten bokaszalag-sérülést szenvedett, amit hétfőn műtenek majd meg.



A 2018 nyarán az FC Barcelonától 18 millió fontért szerződtetett 27 éves balhátvéd alapembernek számít az angol bajnoki szezonban jól rajtoló Evertonban, amely kilenc mérkőzésén 16 pontot gyűjtött, és jelenleg a hatodik helyen áll a tabellán.

A labdarúgó a Twitteren üzent az érte aggódóknak, amelyben hangsúlyozta, igyekszik hamar visszatérni a Goodison Parkba.

Just Big Thank you for all your messages I will be back quick as I can See you soon in Goodison Nil Satis Nisi Optimum pic.twitter.com/icuuG9sEsu