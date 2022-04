A Manchester City szurkolói a Brighton elleni mérkőzésük előtt egy kupac trágyával űztek gúnyt a Manchester Unitedből.



Egy nappal a Manchaster United Liverpool ellen elszenvedett 4-0-s vereségét követően a City 3-0-s győzelmet aratott a Brighton ellen, ezzel pedig a tabella élére ugrott, egy ponttal megelőzve a Liverpoolt. A United ezzel szemben csak a hatodik helyen tanyázik és a legjobb négy közé jutás reménye is cérnaszálon lóg számára.



A Brighton elleni mérkőzés előtt a City szurkolói egy egyedülálló módszert találtak ki a United gúnyolására. Miután találtak egy halom lótrágyát az Etihad előtt, egy névtelen szurkoló egy táblát szúrt a trágyába, amelyen ez állt: "Ha megtalál, kérem vigyen vissza az Old Traffordra!"



A táblán egy telefonszám is szerepelt, ami nyilvánvalóan a City híres 6-1-es győzelmére utalt, amit a 2011-2012-es szezonban arattak a United ellen.



"Hívja az Old Trafford ürülék vonalat: 01-61-61-61-61" – állt a táblán.



Az Athletic számára tudósító Sam Lee a következőt írta a Twitteren: "Szó sincs hazugságról, ketten most látták, jóízűen nevettek, körbefordultak, és most képeket készítenek róla."



A város szurkolói a közösségi médiában kommentelték az esetet és többségük igazán viccesnek találta a fricskát. Bár olyan is akadt, aki nem teljesen értette a kivitelezés mikéntjét.

No word of a lie two coppers on horses have just seen it, laughed heartily, circled back around and are now taking pictures of it https://t.co/YQh8TA1Zor — Sam Lee (@SamLee) April 20, 2022