A Kerkez Milost foglalkoztató Bournemouth számára is megkezdődött a Premier League új szezonja. A nyitómeccsen a West Ham csapatát látták vendégül.



A mérkőzés végig kiegyenlített volt, az első félidőben nem is esett gól. A második játékrész elején, az 51. percben Jarrod Bowen Soucek gólpasszából talált be, így Moyes csapata megszerezte a vezetést.

Ezt követően mind az öt cseréjét ellőtte a Bournemouth, ami pedig magyar szempontból nagyon fontos, hogy Kerkez Milos mezszáma nem szerepelt a táblán, így ő lehetőséget kapott arra, hogy végigjátssza a meccset.

A 82. percben aztán a csereként beállt Semenyo tette Solanke elé a labdát, aki be is lőtte, így a fogadóirodák szerint egyébként is esélyes végkimenetelként számontartott döntetlen állt be, ami a hármas sípszóig meg is maradt.

Ha a statisztikákat nézzük, Kerkez Milos számára abszolút nincs semmi ok a szégyenkezésre, ugyanis a WhoScored számításai alapján 6.90-es értékelést ért el, ami a negyedik legjobb a csapatában.

A portál egy kulcspasszt rögzítette a neve mellé, 75 labdaérintése volt (76,9%-os passzahatékonysággal), ami pedig figyelemreméltó, hogy négy fejpárbajt is megnyert.

Milos Kerkez starts for Bournemouth against West Ham in the Premier League.



Remember the name. Big debut season incoming. pic.twitter.com/Hq7GXgOWcr — Bence Bocsák (@BenBocsak) August 12, 2023

Fotó: Simon Galloway/PA Images via Getty Images