Dele Alli, aki éveken keresztül meghatározó alakja volt a Tottenham gárdájának, október 4. óta nem jutott szerephez a Premier League-ben.

Jose Mourinho, a csapat menedzsere úgy döntött, hogy nem számít Allira hosszú távon, ennek tudható be a játékos mellőzése.

Nyáron több csapat is megkereste az angol válogatott középpályást, de akkor még nem engedték el a londoni csapattól, most viszont a csapat elnöke is jóváhagyta Alli távozását.

A DailyTelegraph szerint a PSG lehet az a csapat, aki él a lehetőséggel és szerződést ajánl a 24 éves játékosnak.

A francia együttesnél már korábban is felvetődött Dele Alli neve, de akkor nem tudtak megegyezni a Spurs csapatával. Úgy tűnik, az elnök jóváhagyásával az utolsó akadály is elhárult és már csak a két klub megegyezésén múlik, hogy Alli áttegye székhelyét Párizsba.

