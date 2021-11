A sorozatban elvesztett öt mérkőzés hatására menesztették posztjáról Dean Smith-t, az angol labdarúgó-bajnokság élvonalában szereplő Aston Villa vezetőedzőjét.

A klub vasárnap közölte erre vonatkozó döntését.

Smith 2018 óta vezette az együttest, amellyel első szezonjában visszajutott a Premier League-be, majd sikeresen megtartotta tagságát.

Thank you for the memories, Dean. pic.twitter.com/PfcSpncqHh