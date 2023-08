Belga sajtóértesülések szerint a Manchester City középpályása akár az egész 2023-as évet kihagyhatja, ha a várakozások beigazolódnak.



Kevin De Bruyne a Burnley elleni találkozón szenvedett sérülést, ez pedig egy olyan combizom-probléma volt, ami már a tavalyi BL-döntőben is kísértette a játékost.

A Nieuwsblad Sport szerint a sztárra műtét várhat, ami azt jelentené, hogy 2023-ban már szinte biztosan nem léphet pályára.

Habár a klub és az orvosi stáb részéről még nem született végső döntés ezügyben, a legtöbben a játékos könyezetében a műtétet tartják a legjobb választásnak.

Pep Guardiola, a City menedzsere sem tagadta ezeket az infomációkat.

„Döntenünk kell a műtéttel kapcsolatban, amit a következő napokban meg is fogunk hozni. Ha megműtik, 3-4 hónap kihagyás várhat rá.”



„Ez egy érzékeny veszteség számunkra. Meghatározó tulajdonságai vannak, amiket nagyon nehéz nélkülöznünk, de természetesen vannak alternatívák a posztján.”



„Kevin pótolhatatlan, de vannak tehetséges játékosaink, akik megoldják a feladatot.”

Pep Guardiola: “Kevin de Bruyne’s injury is serious one. He will be out for a few months”. #MCFC



“We have to decide in the next days on surgery but for sure we lose Kevin for some time”. pic.twitter.com/F2sAcD5ERz