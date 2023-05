Ami Kerkez Miloséknak csalódás, az Declan Rice-éknak öröm és boldogság. Csütörtök este a 2-1-es odavágót követően 1-0-ra legyőzte a West Ham United az AZ Alkmaar együttesét Pablo Fornals találatával idegenben, és közel ötven év után újra harcba szállhat egy európai serlegért.

David Moyes a lefújás után izgatottságról számolt be.

„Rendkívül izgatottak vagyunk. Ez egy nagy eredmény a klub számára, de most meg is kell nyernünk. Az ellenfelünk nagyon jó volt abban, amit csinált, de örülök, hogy sikerrel jártunk.”

A night to live long in the memory ❤️ pic.twitter.com/9yXHRsjvhH