A Manchester United a tegnapi játéknapon 1-0-s vereséget szenvedett a kiesés ellen küzdő Everton otthonában.



A találkozó gólját Anthony Gordon szerezte, aki becsapta a védő, Harry Maguire-t, majd a kapuba lőtte a labdát de Gea mellett.

A Vörös Ördögök számára ez különösen fájhat a végelszámolásnál, ugyanis Ralf Rangnick csapata BL indulást jelentő helyért van harcban.

Az ezt követő mérkőzéseken ráadásul kedvezőtlen eredmények születtek a vörös ördögök szempontjából.

A találkozót követően a kapus, David de Gea indulatosan értékelt.

„Ez szégyen. Meg kellett volna nyernünk ezt a meccset. Nem alakítottunk ki megfelelő helyzeteket, nem voltunk elég jók elöl. Nem vagyunk elég jók. Nehéz lesz odaérni a BL indulást érő helyek valamelyikére. Ők szerdán is pályán voltak, fáradtabbak voltak, de jobban akarták a győzelmet, mint mi.” - véledett de Gea.

