A Manchester City középpályása, Rodri nem fogja vissza magát, ha az Aranylabdával kapcsolatos gondolatairól van szó.

A 2023-as ceremónián Lionel Messi nyolcadik Aranylabdáját zsebelte be, és egy olyan szenzációs szezont ünnepelt, amelyben Argentínát világbajnoki címig vezette.

Rodri azonban nincs elragadtatva attól, ahogyan a díjat odaítélik, és azt sugallja, hogy olyan tényezők, mint a „marketing", jelentős szerepet játszanak a végeredményben. Annak ellenére, hogy a Manchester City triplázásához hozzájárult a saját figyelemre méltó szezonja, Rodri csak az ötödik helyen találta magát az Aranylabda ranglistáján.

A spanyol középpályást nemcsak Messi, hanem City-s csapattársai, Kevin De Bruyne és Erling Haaland, valamint a PSG sztárja, Kylian Mbappé is kiszorította a legjobb helyekről.

Rodri a Daily Mirrornak nyilatkozott: „Nem vagyok meglepve. Ez normális. Nagyon jól értem, hogyan működnek a dolgok ezeknél az egyéni díjaknál. Marketingre, pénzre és reklámra épülnek. Voltak már korábban olyan középpályások, akik szintén spanyolok voltak, de nem azt kapták, amit megérdemeltek volna. Érted, hogy mire gondolok? Számomra végső soron az számít a futballban, amit kollektíven elértem".

