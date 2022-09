Jose Mourinhót azzal vádolják, hogy nem saját érmét dobta oda a Chelsea közönségének 2006-ban.



José Mourinho nevéhez számos legendás pillanat köthető. Ilyen volt, amikor az Old Traffordon a pálya mellett futva azt kiabálta, ő különleges, vagy amikor berohant a Nou Camp gyepére. Edzői pályafutása alatt azonban olyan ikonikus momentumok is akadtak, amik idáig nem kerültek reflektorfénybe.



Ezek közé tartozhat, a 2006-os bajnoki cím megünneplése is. Miután a Chelsea bebiztosította a bajnoki címét, Mourinho a tömeg felé dobta az érmét.



„Az érem mindenkié volt, de azt gondolom, hogy a tömegben az a szerencsés ember, aki megkapta azt, vagy fantasztikus emlékekkel megy haza, vagy felteszi az eBay-re, és vagyonokat keres" - mondta akkor a portugál menedzser.



Az érem eldobásáról készült videó nemrég terjedni kezdett a közösségi médiában, csakhogy a Chelsea egyik bennfentese, Neil Barnett szerint van vele egy apró bökkenő. Méghozzá az, hogy a legendás edző nem a saját érmével örvendeztette meg a szurkolókat, hanem német játékosáéval. Robert Huth sokat tett a csapatért, ám az ominózus meccsen nem volt ott csapatával, mivel megpróbált kilépni a klubtól. Mourinho állítólag az ő érmét ajándékozta tovább.

