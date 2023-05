Érdekes információt osztott meg Piers Morgan, akinek az interjúját követően a téli világbajnokságot megelőzően Cristiano Ronaldo útjai végleg elváltak a Manchester Untiedtől. A portugál klasszis Szaúd-Arábiába igazolt, ahol bár lőtt gólokat, alapvetően a pénz nem kárpótolta mindenért.

Morgan szerint a karrierje során számtalan trófeát nyerő futballista szívesen csatlakozott volna az Arsenalhoz, és úgy véli, ha ott köt ki, az ágyúsok megnyerik a ligát.

„Gúnyolódjatok, ahogy csak szeretnétek, de ha leigazoljuk Ronaldót, amikor elhagyta a Unitedet és szerződést kötünk vele csak a szezon végéig – ahogy ő is akarta – bajnoki címet ünnepelnénk idén. Ő tudja milyen fontos trófeákat nyerni, és hogyan kell gólokat lőni akkor, amikor igazán számít.”

"They should have signed Ronaldo when they had the chance, back in October... he wanted to come!"



