A La Republicca című olasz újság nemrég közzétett egy jelentést Cristiano Ronaldo lehetséges jövőkéről.



A cikk szerint bizonyos okok miatt a Manchester United már nem szerepel a portugál jövőképében. Erik ten Hag érkezését követően a „Vörös Ördögök” olyan hatalmas változtatásokat készülnek végrehajtani a csapat játékstílusában, amelyek nem illeszkednek Ronaldo pályán elfoglalt helyzetéhez. A jelentés szerint Ten Hag módosítani kívánja a szerkezetet, hogy illeszkedjen az AFC Ajaxnál alkalmazott játékstílusához. Cristiano a La Republicca szerint nem ért egyet ezzel, és hajlandó lenne elhagyni a klubot.

Cristiano Ronaldo is reportedly looking to leave Manchester United, with two clubs said to be interested. More #BBCFootball



Ezen kívül Ronaldo minden bizonnyal ott szeretne lenni a 2022-es katari világbajnokságon, így ahhoz, hogy formában maradjon számára elengedhetetlen, hogy továbbra is a Bajnokok Ligájában játszhasson. A Manchester United ugyanakkor az előző idényt mindössze 58 ponttal zárta, ami csak a tabella hatodik helyére volt elég, így a csapat a következő szezonban nem lehet ott a legrangosabb kupasorozatban. Mivel már csak egy év van hátra a szerződéséből, Cristiano minden bizonnyal ezzel indokolhatja, hogy nyáron elhagyja a klubot.

Cristiano Ronaldo returned to the Premier League, the hardest league in the world, at 37 years of age.



He finished 3rd in the scoring charts on 18, in the worst Manchester United team of the Premier League era.



Credit where credit is due! pic.twitter.com/yL0Y8GAom2