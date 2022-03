A Manchester United háza táján egyre nagyobb a zűrzavar, és a Marca értesülései szerint hatalmi harc folyik Cristiano Ronaldo és edzője, Ralf Rangnick között.

A német szakember kihagyta Cristianót a Manchester City elleni 4-1-re végződő mérkőzés keretéből. Rangnick azzal indokolta a döntését, miszerint kihagyja a keretből a portugált, hogy csípőfájdalmai vannak az ötszörös Aranylabdásnak, bár a Cristiano táborából származó pletykák szerint ez taktikai döntés volt.

Cristiano nem volt jelen a meccsen, mivel úgy döntött, hogy hazautazik Portugáliába, miután megtudta, hogy nincs a keretben, ami láthatóan némi problémát okozott az öltözőben.

Ralf Rangnick on Cristiano Ronaldo’s injury: “I have to believe my medical department”, he told @DiscoMirror #MUFC



“Our doctor came to see me Friday morning before training and said Cristiano could not train because of some problems with his hip flexor and the same Saturday”. pic.twitter.com/S9PVvKDOu7