Guillem Balague szerint Cristiano Ronaldo első számú választása, amikor tavaly nyáron elhagyta a Juventust, nem a Manchester United volt, hanem a városi rivális, Manchester City.

A United azon döntése, hogy elcsalta a portugál klasszist a City elől, Balague szerint tipikusan egy olyan döntés volt a klub részéről, amire semmi szükség nem volt. A City sokkal jobban megfelelt volna Ronaldo számára, játszhatott volna a tizenhatoson belül és jobban ki is szolgálták volna.

De Cristiano a Unitedhez csatlakozott, és álma, hogy utolérje a Real Madrid legendája, Paco Gento rekordját, hat európai kupa megszerzésével, még egy évre eltolódott. A United kedd este kiesett a Bajnokok Ligájából az Atlético Madrid ellen.

