A Newcastle Unitednek új szaúdi tulajdonosai vannak, akik a csúcsra szeretnék repíteni a klubot. Antonio Conte az első választásuk, amikor új edzőt keresnek.

Mike Ashley eladta a Newcastle-t. A szaúd -arábiai Public Investment Fund (PIF) az új tulajdonos, a PCP Capital Partners és az RB Sports & Media társasággal együtt. A Newcastle-nek így messze a leggazdagabb tulajdonosa van. A jelenlegi vezetőedzőjük, Steve Bruce pedig elismerte, hogy attól tart, hamarosan menesztik.

A Gazzetta dello Sport most arról számol be, hogy a Premier League klub újjáépítésének első köve Antonio Conte lenne. Az olasz edző elérhető a piacon, miután nyáron elhagyta az Inter csapatát. Emellett Eddie Howe, Frank Lampard és Rafa Benítez neve is felmerült.

Forrás: fotbolltransfers.com

Borítókép: remonews.com