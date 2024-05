Szombat este életben tartotta nemzetközi kupaindulási reményeit a Chelsea. Mauricio Pochettino fiai hiába vezettek korán, a végén mégis fordítaniuk kellett a bent maradás küszöbén álló Nottingham Forest ellen.

Szokatlan módon Palmer ezúttal nem szerzett gólt, egy asszisztra viszont így is futotta, a mérkőzés első gólja előtt káprázatos passzt adott Mudryknak.

A fiatal angol már 10. gólpasszát jegyezte, a 21 góljával együtt így 32 mérkőzésen 31 gólkontribúciónál tart.

A lefújás után a SkySports kapta mikrofonvégre a remeklő Palmert és a sérüléséből gólpasszal visszatérő csapatkapitányt, Reece Jamest, aki mondandójával sokakat – köztük csapattársát is – meglepett.

Reece James:"Cole Palmer is one of the best Player in the world" Reece knows ball



