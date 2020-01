Öt évre kitiltották a futballpályákról azt a Manchester City-szurkolót, aki rasszista megnyilvánulással szidalmazta Raheem Sterlinget, az együttes színes bőrű angol válogatott támadóját.

Az 58 éves Ian Baldry 2018 decemberében a Bournemouth elleni bajnokin inzultálta a támadót, miután az gólt szerzett, ugyanakkor a játékos ezt nem vette észre, de számos szurkoló szem- és fültanúja volt az esetnek.

A Manchester City fan has been banned from football matches for five years for racially abusing Raheem Sterling.